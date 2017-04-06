В Подмосковье возьмут под особую охрану фиолетовые грибы

Публикации за 06.04.17

Власти Подмосковья возьмут под охрану места в Ногинском районе, в которых произрастают уникальные грибы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

«Места произрастания редких уникальных видов грибов на территории Ногинского района Подмосковья будут включены в состав особо охраняемых природных территорий «Черноголовского заказника». Правительством региона утверждено положение об особо охраняемых природных территориях, площадь которых составляет 1 242 гектара», – отмечается в сообщении ведомства.

По данным биологов, на данный момент на территории заказника зафиксировано 92 вида птиц, 24 из которых внесены в Красные книги региона и России, а также 120 видов позвоночных. Более того, это место считается одним из немногих в столичном регионе, где обитает рысь. Разумеется, заказник уникален также и обилием краснокнижных или просто редких растений, в том числе грибов – желтого приболотника, фиолетового паутинника, коралловидного ежевика, древесинного млечника и собачьего мутинуса.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.04.17

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