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Публикации за 07.04.17

В Лобне беспорядки на мусорных площадках оценили в 500 тысяч рублей

В Лобне беспорядки на мусорных площадках оценили в 500 тысяч рублей

В Лобне специалисты подмосковного управления Госадмтехнадзора выявили множество нарушений на мусорных площадках. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Витушева.

«По итогам проведенных в марте рейдов в городском округе Лобня, сотрудники Госадмтехнадзора открыли 16 административных производств по факту ненадлежащего содержания контейнерных площадок. Всего к ответственности привлечены пять организаций, также вынесено 4 предупреждения и 12 штрафов на общую сумму в 475 000 рублей», – сказала Витушева.

По словам чиновницы, из общего числа предписаний 13 уже выполнены, выполнение остальных контролирует территориальный отдел ведомства.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.04.17

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