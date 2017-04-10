Последствия столкновения электрички и поезда в Москве: 7 человек до сих пор находятся в больницах

Публикации за 10.04.17

В Москве семь человек остаются в больницах после столкновения электрички и пассажирского поезда. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Состояние всех пострадавших медики оценивают как «ближе к удовлетворительному», передает «Интерфакс».

Напомним, 8 апреля примерно в 22 часа 15 минут на участке Фили – Кунцево белорусского направления Московской железной дороги машинист электропоезда №6919 «Москва – Усово» заметил человека, переходившего пути в неположенном месте, и применил экстренное торможение.

«По причине нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, из-за чего произошло самопроизвольное движение его в обратную сторону», – сообщили в РЖД. В результате электричка врезалась в стоящий на перегоне поезд «Москва – Брест». С рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке было остановлено.

За медицинской помощью обратились 28 человек, из них 13 были госпитализированы.

Работы по устранению последствий столкновения завершились к 5 часам утра.

Москва, Мария Вяткина

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