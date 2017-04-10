В шаге от войны? Запад снова объединяется против России

Публикации за 10.04.17

Отношения Запада и России накалились до предела из-за сирийского вопроса. Вслед за администрацией президента США Дональда Трампа желание наказать Москву новыми карательными санкциями высказал британского МИДа Борис Джонсон, который призвал присоединиться международное сообщество к борьбе против России, Ирана и сирийского лидера Башара Асада, войска которого якобы применили химическое оружие.

Как пишет газета The Times, такое противостояние на фоне жестких взаимных обвинений вполне может привести к «реальной войне».

Издание обращает внимание, что Лондон намерен добиваться от России вывода войск из Сирии и прекращения поддержки правительства Асада. В противном случае Британия готова ввести новые антироссийские санкции, которые «заметно осложнят жизнь» страны, предупредил Джонсон, отменивший сегодняшний визит в Москву в связи с фундаментальным изменением ситуации в Сирии.

При этом глава британского МИДа подготовил проект антироссийского документа, который будет представлен на встрече «большой семерки» в Италии, в ответ на химические атаки в Идлибе (город на северо-западе Сирии).

С точки зрения Джонсона, молниеносный «ответ» президента Трампа, который подписал указ о нанесении удара по аэродрому в провинции Хомс, может стать переломным моментом, якобы способным смягчить ситуацию в Сирии после 6-летней гражданской войны.

Между тем часть политиков высказывают сомнения, насколько действенными будут новые санкции, которые планируется ввести также против Ирана. Как пишет издание ссылкой высокопоставленного дипломата, санкции не заработают, пока Запад не сломит «удушающую хватку» российского газа в Восточной Европе.

В то же время еще с одним настораживающим заявлением выступил другой британский политик Эндрю Миттчел. Он сказал, что если позиция России в ближайшее время не изменится, Запад будет вынужден ввести над Сирией беспилотную зону (перед интервенцией в Ливию в 2011 году также была введена беспилотная зона, после которой международная коалиция свергла легитимное правительство, а лидер страны Муаммар Каддафи был зверски убит).

«Лучшим выходом из ситуации, конечно, будет, если Россия, Иран и Турция сдержат обещания по прекращению огня. Если же этого не будет, тогда Америка, совместно с Англией, придется ввести беспилотную зону, как минимум над Идлибом», – сказал Миттчел.

Так или иначе, накануне Вашингтон также дал понять, что готов ввести новые санкции против России. Это подтвердила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая сказала, что политическое урегулирование конфликта, пока Асад у власти в Сирии, невозможно в принципе, передает «Лента.ру».

Примечательно, что Турция, с которой России совсем недавно удалось, как казалось, нормализовать отношения, солидаризировалась с Западом и настаивает, что Москве нужно прекратить поддержку Асада, отмечает РИА «Новости».

Между тем, как сказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремлю не известно о возможности введения США новых санкций в отношении России. «Да, было заявление постпреда США, но мы пока не слышали о каких-то заявлениях на этот счет президента Трампа или его представителей», – отметил Песков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Напомним, 4 апреля в городе Хан-Шейхун была совершена химическая атака. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 84 жертвах и 545 раненых. Запад обвинил в этом сирийское правительство, которому якобы тайно помогала Россия. В Москве в свою очередь напомнили, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия, поскольку факт его уничтожения был зафиксирован международными наблюдателями.

Американские разведывательные ведомства настаивают, что Асад якобы оставил часть запасов химического оружия или его компонентов. Президент США заявил, что химическая атака на мирных жителей, проведенная властями Сирии, изменила его отношение к руководству страны и лично президенту Асаду.

В ночь на 7 апреля ВМС США совершили авиаудар по сирийскому аэродрому «Шайрат» в провинции Хомс. Москва оценила эти действия как «агрессию против суверенного государства».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.04.17

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