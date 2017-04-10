В Москве у банка «Образование» закончились наличные

Публикации за 10.04.17

В московском банке «Образование» заявили о невозможности обслуживать операции по вкладам физических лиц. По словам сотрудника одного из отделений, в финучреждении нет наличных денег.

«Мы не можем выдать ни вклад, ни проценты, в отделении нет наличных денежных средств. Такая же ситуация с операциями юридических лиц, платежки мы обязаны принимать, но средства не проводятся», – цитирует слова источника портал Банки.ру.

Клиенты банка жалуются на то, что не могут получить свои вклады, а также провести платежи по счетам юрлиц.

В то же время по информации «Интерфакс» для снятия средств со счетов физлиц и юрлиц требуется 5-6 дней.

В конце марта уже появлялась информация, что банк «Образование» испытывает трудности с выдачей наличных. Клиенты рассказывали о том, что в банке существует список на получение наличности. После этого кредитная организация сократила время работы десяти отделений, расположенных в Москве и области, до одного часа. 7 апреля банк приостановил прием платежных документов юрлиц и индивидуальных предпринимателей через интернет-банк.

По данным портала Банки.ру, бенефициарами кредитной организации на текущий момент выступают Юрий Айрапетян (45,35%), Александр Мираков (38,53%), Михаил Касаткин (7,77%), Виталий Макаров и Александр Славин (по 4,16%). Остальное приходится на акционеров-миноритариев (0,03%).

На 1 марта 2017 года нетто-активы банка – 50,21 млрд рублей (96-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) – 4,87 млрд, кредитный портфель – 32,68 млрд, обязательства перед населением – 23,42 млрд.

Москва, Мария Вяткина

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