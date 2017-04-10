В «Домодедово» задержана крупная партия контрафактных сувениров ЧМ-2018

Публикации за 10.04.17

В аэропорту «Домодедово» таможенники изъяли крупную партию контрафактной сувенирной продукции с символикой FIFA. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной таможенной службы.

Посылка с пометкой «Сувенирная продукция» прибыла из Гонконга. Во время досмотра таможенники выявили в ней партию сувениров (флагов и магнитов) в общем количестве более 10 тысяч экземпляров.

Было установлено, что на все сувениры незаконно нанесены товарные знаки, исключительным правом на которые обладает FIFA. Речь идет о знаках World Cup 2018 и Russia 2018, в том числе графические товарные знаки и логотипы. Сейчас этот груз задержан.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.04.17

МИД РФ призвал россиян в Египте к осторожности после терактов. / В Подмосковье на дороге обнаружен муляж бомбы. / Бывший полицейский получил 18 лет за жестокое убийство семьи с маленьким ребенком в Люберцах. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»