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Публикации за 10.04.17

Роскомнадзор заблокировал переговорный сервис противников «Платона»

Роскомнадзор заблокировал переговорный сервис противников «Платона»

Роскомнадзор инициировал процедуру ограничения доступа к информационным системам компании Zello Inc, которым, судя по данным СМИ, активно пользовались участники протестных акций для координации своих действий.

Как сообщила пресс-служба ведомства, компания в установленный законом срок не предоставила сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, проигнорировав требования надзорного органа.

«В течение 5 рабочих дней со дня получения требования Роскомнадзора организатор распространения информации обязан направить в адрес надзорной службы уведомление, содержащее требуемую информацию. От компании Zello Inc. уведомление в установленный срок не поступило», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что 15 марта в адрес компании Zello Inc. направлено уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации и определен 15-дневный срок для их исполнения. Ответа вновь не последовало.

Теперь в соответствии законодательством, операторы связи ограничат доступ к сервисам Zello Inc. на территории России.

По данным «Медиазоны», программа Zello, предназначенная для устройств на Android, iOS и Windows Phone, используется в качестве мобильной рации. Она популярна у активистов, в том числе у дальнобойщиков, которые используют ее, в том числе, для координации во время акций протеста.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.04.17

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