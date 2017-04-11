В Химках оштрафовано ЗАО «Агроленд» за огромную незаконную свалку

Публикации за 11.04.17

Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области наложили штраф на ЗАО «Агроленд» – собственника земельного участка в Химках – в размере 180 тысяч рублей за свалку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Изначально информацию о незаконном сбросе отходов в Подрезково ведомство получило от местных жителей. Тогда и было инициировано административное расследование, которое выявило, что в отработанный песчаный карьер свозятся строительные отходы 4-6 класса опасности.

В ходе проверки выяснилось, что общая площадь незаконной свалки составила почти восемь гектаров, на которых было размещено около 217 тысяч кубометров отходов.

На данный момент ведомство подсчитывает нанесенный окружающей среде ущерб, который впоследствии также придется возместить собственнику данного земельного участка.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.04.17

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