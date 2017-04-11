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Публикации за 11.04.17

Жительница Троицка обманула Интернет-магазин при покупке сумочки

Жительница Троицка обманула Интернет-магазин при покупке сумочки

Сотрудники уголовного розыска МО МВД «Троицкий» задержали женщину, которая подозревается в мошенничестве с чеком на оплату покупки. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По данным ведомства, с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Как сообщила потерпевшая, она занимается реализацией различных товаров через Интернет. Получив один из заказов, женщина отправила клиенту посылку в виде женской сумочки стоимостью порядка 6 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что ранее высланный покупательницей чек об оплате товара – фальшивка, поэтому деньги на счет продавца никто не перевел. Злоумышленница тем временем успела забрать товар в отделении почты.

Сотрудники местной полиции быстро установили личность подозреваемой в совершении этого преступления. Ей оказалась 23-летняя безработная жительница Троицка.

По факту мошенничества в отношении задержанной открыто уголовное производство.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.04.17

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