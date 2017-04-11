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Публикации за 11.04.17

Готовимся к массовым протестам: Госдума разрешит полицейским стрелять по толпе

Готовимся к массовым протестам: Госдума разрешит полицейским стрелять по толпе

В нижнюю палату российского парламента внесены поправки к закону о полиции, который позволяет сотрудникам органов внутренних дел открывать стрельбу при скоплении граждан в случае угрозы террористического акта или проникновения административные здания органов государственной власти. Соответствующий документ опубликован на Госдумы.

Авторами поправок выступили председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. Согласно их предложении законом будет установлено, что «сотрудник полиции может применять оружие с целью предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения вооруженного группового нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, а также административные здания органов государственной власти, в том числе при скоплении граждан».

В проекте оговаривается, что полицейский, открывая огонь по толпе, должен соблюдать «необходимые меры безопасности, исключающие возможность причинения вреда жизни и здоровью лиц, не причастных к совершению противоправных действий, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа также отмечают, что право открывать стрельбу уже имеют, в частности, военнослужащие органов Федеральной службы безопасности.

При этом законопроектом предлагается установить презумпцию доверия к действиям сотрудника полиции как должностному лицу, «действующему от имени государства в интересах общества и государства».

Москва, Светлана Антонова

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