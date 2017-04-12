Монополизм и дефицит средств: депутаты-космонавты объяснили, почему Россия теряет космос

Публикации за 12.04.17

Главными проблемами отечественной космонавтики является недостаток средств и монополизм. Как заявили сегодня на пленарном заседании Госдумы депутаты, имеющие прямое отношение к отрасли, ситуация такова, что число научных исследований уменьшается, а страна все больше готовит к полетам в космос иностранцев, а не собственных специалистов.

Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос, дважды Герой Советского Союза, депутат от фракции КПРФ Светлана Савицкая обратила внимание, что несмотря на огромные достижения СССР, сегодня ситуация в отечественной космонавтике «отнюдь не радужная, а в чем-то тревожная». По ее словам, уже сейчас представительство России на Международной космической станции (МКС) сокращается.

«Руководство «Роскосмоса» отдало, а фактически продало места наших космонавтов, там, где они могли бы получить опыт и сменить тех, кто сегодня работает, чтобы решить какие-то проблемы, которые у них возникли из-за не совсем грамотного ведения экономических вопросов с корпорацией Boeing. Это плохо, когда у нас сокращается число наших космонавтов. Мы будем готовить американцев. Мы должны внимательно смотреть, кого мы готовим и как: или мы туда возим иностранцев и американцев и даем им опыт, или мы своих готовим», – подчеркнула парламентарий и отметила, что уже в следующем экипаже будет только два российских космонавта, а не три, как это было раньше.

В такой ситуации, констатировала Савицкая, опытные российские космонавты продолжают работать, а смена для них не обучается и «молодые отодвигаются назад».

Летчик космонавт РФ, Герой России, представитель фракции «Единая Россия» Максим Сураев согласился, что условия, которые сейчас созданы для молодого поколения космонавтов в России, оставляют желать лучшего. По его словам, многие вынуждены жить в общежитиях, в гостиницах.

«Я считаю, что это неправильно, когда человек пытается где-то заработать на жизнь, найти себе жилье, а не выполнять то предназначение, которое возложено на него», – сказал депутат.

Он пояснил, что время от отбора до полета в космос составляет примерно 5-7 лет. При этом космонавты подвергаются огромным нагрузкам, и дополнительные бытовые проблемы мешают им.

Савицкая также обратила внимание и на другую проблему российской космонавтики: число экспериментов, которые проводятся в космосе, стремительно сокращается.

«Чтобы были эксперименты, руководству «Роскосмоса» и корпорации должны работать с учеными, с Академией наук, которая у нас сегодня в жалком состоянии», – подчеркнула она.

Сураев выразил уверенность в том, что многие проблемы в отечественной космонавтике могут быть решены, если будет ликвидирована монополия в отрасли.

«В США есть государственная организации NASA, есть коммерческие организации, Boing и много других предприятий, которые борются за контракт, улучшают свою космическую технику, чтобы получить финансирование. У нас есть предприятия-монополисты, которые формируют себе техническое задание, которые производят космическую технику, которые ее эксплуатируют, ремонтируют. Круг замыкается, и любое развитие в замкнутой системе проходит очень тяжело», – считает он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.04.17

Путин заявил об ухудшении отношений России и США при Трампе. «Уроверь доверия еще больше деградировал». / Педофил в подмосковном Дзержинском охотится на детей возле школ. / В Подмосковье женщина зарезала собственного сына. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»