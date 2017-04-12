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Публикации за 12.04.17

Навальный собрался отметить День России акцией протеста

Навальный собрался отметить День России акцией протеста

Сегодня скандальный оппозиционер Алексей Навальный анонсировал подготовку новой протестной антикоррупционной акции под государственными флагами в День России, 12 июня.

«У нас есть 2 месяца подготовки. Привлечём ещё больше городов, соберём ещё больше народу», – отметил Навальный на своем сайте.

Напомним, 26 марта в России прошли массовые несанкционированные акции протеста. В Москве было задержано около тысячи человек, в том числе Навальный. Суд арестовал его на 15 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение двух статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – 19.3 и 20.2.2 (неповиновение сотрудникам полиции и организация несогласованного мероприятия соответственно).

Москва, Светлана Антонова

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