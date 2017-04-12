Навальный собрался отметить День России акцией протеста

Публикации за 12.04.17

Сегодня скандальный оппозиционер Алексей Навальный анонсировал подготовку новой протестной антикоррупционной акции под государственными флагами в День России, 12 июня.

«У нас есть 2 месяца подготовки. Привлечём ещё больше городов, соберём ещё больше народу», – отметил Навальный на своем сайте.

Напомним, 26 марта в России прошли массовые несанкционированные акции протеста. В Москве было задержано около тысячи человек, в том числе Навальный. Суд арестовал его на 15 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение двух статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – 19.3 и 20.2.2 (неповиновение сотрудникам полиции и организация несогласованного мероприятия соответственно).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.04.17

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