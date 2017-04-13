В Химкинском водохранилище произошел массовый мор рыбы / Местные жители уверены, что причиной стали ядовитые стоки

Публикации за 13.04.17

ВХимкинском водохранилище произошел массовый мор рыбы. Местные жители считают, что это стало следствием техногенной деятельности человека, инспекторы Росрыболовства уверяют – причины бедствия самые естественные.

По мнению рыбаков и местных жителей, в массовой гибели рыб виноват расположенный рядом с водохранилищем коньячный завод. По другой версии – жилой комплекс, построенный на берегу водоема, сливает в туда неочищенные канализационные стоки, передает m24.ru.

Между тем в Московско-Окском территориальном управлении Росрыболовства утверждают, что мор рыбы не связан с выбросом вредных веществ и произошел из-за истощения запаса кислорода в водоеме.

«В результате анализа ситуации было установлено, что произошел естественный немассовый замор рыбы в зимнее время года. Стоит отметить, что подобный природный эффект не связан с какими-либо сбросами вредных веществ в водоем, аналогичные случаи периодически происходят в естественной среде обитания, и не только в Химкинском водохранилище», – цитирует агентство «Москва» слова представителя ведомства.

В Росрыболовстве отметили, что в водохранилище погибло лишь около сотни экземпляров рыбы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.04.17

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