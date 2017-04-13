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Публикации за 13.04.17

В Химкинском водохранилище произошел массовый мор рыбы / Местные жители уверены, что причиной стали ядовитые стоки

В Химкинском водохранилище произошел массовый мор рыбы Местные жители уверены, что причиной стали ядовитые стоки

ВХимкинском водохранилище произошел массовый мор рыбы. Местные жители считают, что это стало следствием техногенной деятельности человека, инспекторы Росрыболовства уверяют – причины бедствия самые естественные.

По мнению рыбаков и местных жителей, в массовой гибели рыб виноват расположенный рядом с водохранилищем коньячный завод. По другой версии – жилой комплекс, построенный на берегу водоема, сливает в туда неочищенные канализационные стоки, передает .

Между тем в Московско-Окском территориальном управлении Росрыболовства утверждают, что мор рыбы не связан с выбросом вредных веществ и произошел из-за истощения запаса кислорода в водоеме.

«В результате анализа ситуации было установлено, что произошел естественный немассовый замор рыбы в зимнее время года. Стоит отметить, что подобный природный эффект не связан с какими-либо сбросами вредных веществ в водоем, аналогичные случаи периодически происходят в естественной среде обитания, и не только в Химкинском водохранилище», – цитирует агентство слова представителя ведомства.

В Росрыболовстве отметили, что в водохранилище погибло лишь около сотни экземпляров рыбы.

Москва, Мария Вяткина

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