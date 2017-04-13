Американские «инвесторы» терроризируют Красноярский край

Публикации за 13.04.17

В красноярских СМИ в последнее время появились довольно агрессивные статьи о том, что региональные власти и местные предприниматели препятствуют деятельности двух солидных американских бизнесменов-инвесторов.

Массированная атака в прессе выглядит явной попыткой повлиять на общественное мнение и инвестиционный климат региона. Глава американской компании «Американ МедикалТехнолоджис, Инк» Джеффри М. Дризин и вице-президент компании Елена Клименкова обвиняют красноярцев в нечестности.

Портал «Красноярские новости» приводит слова Дризина: «Мы обратились в Арбитражный суд. Но понимаете, это все равно, что бросать мяч в стенку – арбитражные судьи назначаются Заксобранием…» Особенно досталось депутату Заксобрания Юрию Данильченко: «Данильченко нас просто отфутболил… Он очень влиятельный человек».

Бизнесмены также отправили своего представителя к губернатору с просьбой решить их проблемы в частном порядке.

Что же за трудности возникли у наших американских партнеров? Оказалось, что их деятельность связана с одним из уголовных дел, которое расследует ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. В постановлении о возбуждении уголовного дела отмечено, что 5 июля 2016 года между американской корпорацией «Американ МедикалТехнолоджис, Инк», в лице г-на Дризина, и ООО «Лечебно-диагностический центр «ФармСибКо» был заключен договор о неких консультативных услугах, которые должны были оказываться как самим Дризиным, так вице-президентом корпорации Еленой Клименковой. Деньги в размере 52,9 тысячи долларов США американцами были получены сполна, но обещанные услуги так и не предоставлены, вследствие чего красноярской компании был причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. По факту мошенничества Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам части 4 статьи 159 УК РФ.

Но это еще не все. Красноярский партнер Дризина по бизнесу Юрий Данильченко заявил правоохранительным органам, что американец обманул его при покупке доли в уставном капитале ООО «Медюнион». По его словам, доля, стоимость которой превышает 400 тыс. долларов США, была приобретена у него Дризиным по номинальной цене – 1815 рублей. От выполнения дополнительных условий соглашения, предполагавших компенсацию разницы в цене поставками товаров, Дризин уклонился. В результате Данильченко сейчас подсчитывает убытки.

Подобный стиль ведения бизнеса российским предпринимателям не в диковинку. Уместно вспомнить небезызвестного бизнесмена Уильяма Браудера. Заочно осужденный в России за финансовые махинации, он успел уехать в Англию, откуда бомбардирует российские суды исками. Многие видят в этом стремление создать ореол «мученика», пострадавшего от правосудия в России. Похищенные миллиарды долларов отошли на второй план, Браудер использует западные СМИ, как инструмент давления на российское правосудие и Россию в целом.

В случае с Дризиным и Клименковой можно наблюдать аналогичный подход: лучшая оборона – это нападение.

Джеффри Дризин приехал в Красноярск делать деньги на проблемах местного здравоохранения – расчетливо и по-американски напористо. До этого в американской прессе он отзывался о Сибири весьма сдержанно, если не сказать больше. По его словам, географическое положение Красноярского края никак не позволяет американцам заниматься здесь инвестициями: «Это так далеко от центра России. Коммуникации плохие, а транспортировка практически до любого места длинная и сложная. Например, нет грузовых авиалиний. Рынка недостаточно». Но одновременно Дризин быстро понял, что, по его собственному выражению, «Россия так голодна, что, несмотря на политический и экономический риск, здесь можно добиться успеха».

И, надо отдать ему должное, добился.

Как? Да очень просто. В 1990-х годах Дризин прибыл в Красноярск с «инвестициями» – торговать подержанными медицинскими томографами. На Красноярском медицинском портале один из его красноярских друзей – бывший главврач Красноярской краевой больницы Маштаков Б.П. откровенно описал, как начинался этот бизнес: «Джеффери … покупал бывшее в употреблении американское медицинское оборудование, которое ещё имело достаточный ресурс, капитально ремонтировал его и продавал в странах СНГ». Особый коммерческий успех сопутствовал Дризину, конечно же, в Красноярском крае. И немудрено: ведь в числе его личных друзей и партнеров находилось влиятельнейшее в красноярской медицине лицо – главный врач краевой клинической больницы. Сейчас можно только догадываться, насколько высокими были те цены, по которым Дризин реализовал в те годы сибирским аборигенам списанное американской медициной оборудование.

Правой рукой господина Дризина является вице-президент его компании Елена Клименкова. В отличие от хозяина-американца, она – гражданка России, прекрасно известная нашим правоохранительным органам своими прежними криминальными похождениями. Как сообщали РИА НОВОСТИ, «Коммерсант», «Время новостей», в 2005 году она была осуждена в России на 8 лет за финансовые махинации и хищения в крупном размере. По делу корпорации «Кейстоун» ее обвиняли в незаконном выводе активов на 46 млн долларов.

Эти деньги были выведены в виде кредита и переведены в США при строительстве печально известного комплекса «Царев сад», который до сих пор стоит недостроенным в Москве напротив Кремля.

За время строительства грандиозного здания загадочным образом «улетучились» 46 млн долларов. Согласно материалам следствия, в 1998 году московское управление Сбербанка выделило ЗАО «Линн», дочерней структуре ФСК «Кейстоун», кредит в размере 150 млн долларов на строительство элитного офисного комплекса на Софийской набережной «Царев сад». Генподрядчиком строительства выступала ФСК «Кейстоун». Следствие доказывало, что субподрядчики, которых привлекла Елена Клименкова, во много раз завысили стоимость работ, похитив таким образом 46,5 млн долларов. По версии следствия, эти деньги по указанию Клименковой были переведены на счета лихтенштейнской фирмы CrillyAnsalt в Ost-WestHandelsbank.

Как сообщала «Независимая газета», Клименкова заняла пост главы компании «Кейстоун» после скоропостижной и таинственной смерти гендиректора Геннадия Шульмана, который умер у нее руках. Факт его неожиданной смерти вызвал горестную оторопь у родственников покойного и недоумение у правоохранительных органов. Кончина руководителя крупной девелоперской компании выглядела столь загадочной, что впоследствии пришлось эксгумировать тело для проведения токсикологической экспертизы. Еще более невероятным оказалось завещание Шульмана, в котором все имущество и активы завещались почему-то не законной жене, а… Елене Клименковой. Правда, последняя воля покойного была написана чужой рукой, да и подпись стояла некоего «доверенного лица» – якобы Шульман уже не был способен держать ручку. В результате длительных и не совсем прозрачных разбирательств удача улыбнулась все-таки Елене Клименковой – именно она унаследовала место главы корпорации «Кейстоун» вместе с его имуществом.

Правда, ей еще «досталось» и расследование от ГУБОП МВД России, которое при содействии правоохранительных органов Германии и Швейцарии установило, что деньги, перечисленные на счета «Кейстоуна», затем переводились на счета фирмы, зарегистрированной в княжестве Лихтенштейн, а потом легализовывались в США, где активно развивал свой бизнес Дризин.

Судья Московского городского суда Эдуард Чувашов, осудивший Клименкову на 8 лет лишения свободы, впоследствии был убит.

Выйдя условно-досрочно из тюрьмы, Клименкова, возглавившая компанию Шульмана, уехала в США, и передала через своих адвокатов, что намерена «взыскать с государства крупную сумму денег» в Страсбургском суде.

Прежде, чем апеллировать к средствам массовой информации и жаловаться, что их притесняют местные власти, нашим заокеанским партнерам следовало бы постараться посмотреть на свою деятельность непредвзято. И как бы со стороны.

Город Красноярск и Красноярский край собираются войти в ТОП-10 России по уровню инвестиционной привлекательности, только за 2016 год в регион поступило 419 млрд рублей инвестиций. Таким образом, край надежно обеспечивает привлекательный инвестиционный климат, несмотря на лукавое и агрессивное недовольство некоторых американских «инвесторов».

Красноярск, Екатерина Попова

Красноярск. Другие новости 13.04.17

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