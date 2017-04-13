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Публикации за 13.04.17

Выходные в Москве будут прохладными и сырыми

Выходные в Москве будут прохладными и сырыми

В предстоящие выходные дни в московском регионе сохранится прохладная и сырая погода. Как прогнозируют синоптики Гидрометцентра России, средняя температура воздуха будет отставать от климатической нормы примерно на 2-3 градуса, ночами понижаться до околонулевых значений и даже небольшого «минуса».

В пятницу, 14 апреля, ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь, 4…6 градусов в Москве и до 7 по области. Днем так же возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха, как прогнозируется, не поднимется выше 7 градусов в мегаполисе и 9 – в Подмосковье.

В субботу, 15 апреля, местами вновь ожидается мокрый снег с порывистым ветром до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до -2 в Москве и до -4 – по области, днем – до 6 градусов тепла.

В воскресенье, 16 апреля, прогнозируется примерно такая же погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем из-за приближения очередного циклона возможен мокрый снег и дождь.

В начале следующей недели умеренные осадки и облачная погода сохранятся. Ночью будет -2…+3 градуса, днем прогнозируется до 8 градусов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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