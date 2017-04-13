NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.04.17

Анфиса Чехова заметила в Подмосковье НЛО

Анфиса Чехова заметила в Подмосковье НЛО

Известная телеведущая Анфиса Чехова стала свидетелем довольно необычного небесного. Во время празднования дня рождения знакомого компания увидела в небе странный объект, похожий на НЛО, сообщила она на своей в Instagram.

Столь необычной историей Чехова решила порадовать своих поклонников в честь Дня космонавтики. По ее словам, этот инцидент произошел за городом во время гуляний в честь дня рождения бойфренда одной из ее подруг. По словам Анфисы, в этом мероприятии принимали участие и другие известные личности – Владимир Епифанцев и Сергей Шнуров.

«Все пили, ели, веселились, пускали салюты. Шнуров что-то пел, а Епифанцев, кажется, все это действие режиссировал. Бегал и оператор с камерой. Но когда салюты и музыка стихли, прямо над домом, стоящим одиноко в лесу, появился какой-то странный, светящийся объект продолговатой формы. Эта штука висела рядом с диском луны и никуда не двигалась. Когда она была замечена, сразу же начались обсуждения, а оператор, и вовсе, схватился за камеру, но НЛО в этот момент просто исчез», – поделилась воспоминанием Чехова.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.04.17

Выходные в Москве будут прохладными и сырыми. / Американские «инвесторы» терроризируют Красноярский край. / Житель Каширы три года истязал малолетних детей сожительницы.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter