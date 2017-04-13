Анфиса Чехова заметила в Подмосковье НЛО

Публикации за 13.04.17

Известная телеведущая Анфиса Чехова стала свидетелем довольно необычного небесного. Во время празднования дня рождения знакомого компания увидела в небе странный объект, похожий на НЛО, сообщила она на своей странице в Instagram.

Столь необычной историей Чехова решила порадовать своих поклонников в честь Дня космонавтики. По ее словам, этот инцидент произошел за городом во время гуляний в честь дня рождения бойфренда одной из ее подруг. По словам Анфисы, в этом мероприятии принимали участие и другие известные личности – Владимир Епифанцев и Сергей Шнуров.

«Все пили, ели, веселились, пускали салюты. Шнуров что-то пел, а Епифанцев, кажется, все это действие режиссировал. Бегал и оператор с камерой. Но когда салюты и музыка стихли, прямо над домом, стоящим одиноко в лесу, появился какой-то странный, светящийся объект продолговатой формы. Эта штука висела рядом с диском луны и никуда не двигалась. Когда она была замечена, сразу же начались обсуждения, а оператор, и вовсе, схватился за камеру, но НЛО в этот момент просто исчез», – поделилась воспоминанием Чехова.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.04.17

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