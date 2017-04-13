Европейское «правосудие»: экс-министр финансов Подмосковья оказался свободе

Публикации за 13.04.17

Французский суд принял решение освободить из-под стражи бывшего главу министерства финансов Московской области Алексея Кузнецова, который в России обвиняется в экономических и коррупционных преступлениях, передает France Press, со ссылкой на решение апелляционного суда города Лиона.

Российские правоохранительные органы неоднократно пытались добиться экстрадиции Кузнецова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, а также в легализации доходов, полученных незаконным путем. По предварительным оценкам, ущерб от действий бывшего главы подмосковного минфина превысил 3,5 млрд рублей.

Кузнецов был задержан на территории Франции еще в 2013 году на основании ордера, выданного российской стороной. Двумя годами позднее местный суд даже удовлетворил запрос российской прокуратуры о его экстрадиции на родину, однако местное правительство так и не подписало соответствующий декрет.

Москва, Алексей Васильев

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