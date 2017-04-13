NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.04.17

В Москве появится памятник Солженицыну

В Москве появится памятник Солженицыну

Памятник писателю, Нобелевскому лауреату Александру Солженицыну будет установлен в Москве на улице его имени в районе Таганки. Такое решение принято сегодня комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме, передает «Интерфакс».

С предложением об установке памятника в комиссию обратился директор Дома русского зарубежья имени Солженицына. Проектирование памятника, как ожидается, возьмет на себя министерство культуры РФ, изготовление и установку, а также благоустройство прилегающей территории – Русский благотворительный фонд Солженицына.

Как предполагается, монумент будет установлен в сквере между домами 11 и 13 на улице Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая) недалеко от Дома русского зарубежья, носящего имя писателя.

Монумент предполагается открыть в 2018 году – в год 100-летия со дня рождения писателя. Солженицын умер 3 августа 2008 года, и уже через несколько дней Большая Коммунистическая улица была переименована в его честь.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.04.17

Кризиса «нет»: внешний долг России опять пошел в рост. / Звезда «Обитаемого острова» госпитализирован в психбольницу. / Глава МЭР снова пророчит российской валюте ослабление: к концу года доллар станет дороже 62 рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter