В Москве появится памятник Солженицыну

Публикации за 13.04.17

Памятник писателю, Нобелевскому лауреату Александру Солженицыну будет установлен в Москве на улице его имени в районе Таганки. Такое решение принято сегодня комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме, передает «Интерфакс».

С предложением об установке памятника в комиссию обратился директор Дома русского зарубежья имени Солженицына. Проектирование памятника, как ожидается, возьмет на себя министерство культуры РФ, изготовление и установку, а также благоустройство прилегающей территории – Русский благотворительный фонд Солженицына.

Как предполагается, монумент будет установлен в сквере между домами 11 и 13 на улице Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая) недалеко от Дома русского зарубежья, носящего имя писателя.

Монумент предполагается открыть в 2018 году – в год 100-летия со дня рождения писателя. Солженицын умер 3 августа 2008 года, и уже через несколько дней Большая Коммунистическая улица была переименована в его честь.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.04.17

Кризиса «нет»: внешний долг России опять пошел в рост. / Звезда «Обитаемого острова» госпитализирован в психбольницу. / Глава МЭР снова пророчит российской валюте ослабление: к концу года доллар станет дороже 62 рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»