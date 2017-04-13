В Москве арестованы четверо участников акции протеста за «насилие к представителям власти»

Публикации за 13.04.17

В Москве отправлены на два месяца под арест четверо обвиняемых в применении насилия к представителям власти на несогласованной властями протестной акции против коррупции, которая прошла 26 марта. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает «Интерфакс».

По данным Следственного комитета, к преступлению причастных Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых. Ранее они были задержаны сотрудниками МВД России. Им предъявлено обвинение.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции все они применяли насилие в отношении представителей власти. В частности, Шпаков, находясь на улице Тверской и пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции.

По версии СКР, Косых нанес удар в голову сотруднику полиции у перехода метро Тверская, затем уже в районе улицы Малая Дмитровка – удар ногой полицейскому в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание. Зимовец, находясь вблизи Пушкинской площади, бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после этого скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации, спрятал куртку в рюкзак, достал травматический пистолет и вернулся к месту событий, продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия. Кулий совершил нападение на сотрудника полиции.

«На данный момент следствием уже собраны неопровержимые доказательства, в том числе видеозаписи, подтверждающие вину фигурантов уголовного дела в инкриминируемых им преступлениях. Наряду с этим Косых и Кулий добровольно дали подробные показания по обстоятельствам преступлений и признали вину в полном объеме», – говорится в сообщении СКР.

Следственный комитет также отмечает, что организаторы незаконного мероприятия вводили граждан в заблуждение, утверждая, что акция согласована с властями города в установленном порядке. В ходе следствия эта информация находит свое подтверждение.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия и с другими фигурантами.

Москва, Светлана Антонова

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