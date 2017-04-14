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Публикации за 14.04.17

В Подмосковье руководство отдела МЧС привлечено к ответственности за непротиводействие коррупции

В Подмосковье руководство отдела МЧС привлечено к ответственности за непротиводействие коррупции

Руководители отдела надзорной деятельности по подмосковному Королеву при Управлении надзорной деятельности и профилактике ГУ МЧС РФ по Московской области привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением закона о противодействии коррупции. Соответствующее представление было внесено прокуратурой города, передает РИАМО со ссылкой на заместителя городского прокурора Романа Власова.

По его словам, в рамках осуществления надзорной деятельности прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства о предоставлении сведений о доходах, расходах и наличии имущества сотрудниками указанного отдела. В итоге – выявлены нарушения и факты искажения или предоставления сотрудниками неполных сведений о доходах.

«В этой связи прокуратура внесла представление о рассмотрении вопроса в рамках комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Трое должностных лиц, которые допустили вышеуказанные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности», – сказал заместитель прокурора.

Москва, Алексей Васильев

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