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Публикации за 14.04.17

«Шахматная игра» Кремля настораживает Запад

«Шахматная игра» Кремля настораживает Запад

Российские власти разыгрывает на международной арене «шахматную партию» и результат «игры» пугает Запад. Об этом сказал президент Европейской ассоциации политических консультантов (ЕАРС) Марко Ракара, выступая на IV Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов.

«Россия – огромная, великая страна. Я всегда восхищался русскими людьми. Вы думаете, как игроки в шахматы, продумываете вперед 4-5 «ходов. Когда мы пытаемся понять, какие цели ваше правительство и лидер страны преследуют на мировой арене, мы можем видеть только то, что они делают при одном отдельном конкретном «шахматном ходе»», – сказал политолог.

Он также выразил уверенность, что практически никто из зарубежных политиков не понимает, какие цели на самом деле преследует Россия в своей внешней политике.

Комментируя предстоящие выборы президента РФ в марте 2018 года, Ракара выразил надежду, что режим, которая последует после вступления в должность нового главы государства, будет более демократичным, и на выборах «победит сильнейший».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.04.17

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