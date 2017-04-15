Патриарх Кирилл: Пасху нужно встречать добрыми делами

Публикации за 15.04.17

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в пасхальные дни доказать свою веру добрыми делами. Как отметил предстоятель РПЦ в традиционном пасхальном послании отметил, что хотя мир полон зла, в душах верующих не должно быть места унынию.

«Ибо, несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир, восторжествовал над грехом и смертью», – говорится в обращении патриарха.

«Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием», – считает предстоятель РПЦ. По его оценке, празднование Пасхи должно отразиться на всех сторонах жизни.

«Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями», – считает он.

«Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его», – пожелал патриарх Кирилл.

Москва, Светлана Антонова

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