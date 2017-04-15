Публикации за 15.04.17

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев считает, что появились признаки новой глобальной «холодной войны». По его оценке, речи политиков и военачальников «становятся все более воинственными».

«Речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, доктрины получают все более жесткие формулировки. СМИ все это подхватывают и подогревают еще больше. Постоянно ухудшаются отношения между крупными державами, появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки «холодной войны», – сказал Горбачев, в интервью немецкой газете Bild, которое цитирует РБК.

По мнению Горбачева, еще одним тревожным признаком предстоящей полномасштабной войны является то, что в некоторых регионах мира уже идёт активная гонка вооружений, а страны постоянно перемещают свои войска. «Не так давно войска НАТО и России были довольно далеко друг от друга. Сейчас они стоят нос к носу», – обратил внимание Горбачев, слова которого цитирует RT.

По словам экс-президента СССР, Запад во главе с США максимально отдалился от выполнения основополагающих договоренностей с Россией. Горбачев также сказал, что разделяет мнение американского президента Дональда Трампа, который назвал НАТО «устаревшей» организацией, отмечает «Газета.Ru».

«Я разделяю его мнение. Мы решили в свое время прекратить действие Варшавского договора. Это было во время проведения лондонской сессии Совета НАТО. Тогда участники пришли к выводу, что нам нужно создавать политический альянс, а не военный союз. Я надеюсь, что НАТО вернется к этому вопросу снова», – подытожил экс-ghtpbltyn CCCР.

Примечательно, что Горбачев уже не первый раз за последние годы говорит о ситуации в мире, употребляя термин «холодная война». В январе 2015 года он заявил, что именно США втянули Россию в новую «холодную войну», пытаясь реализовать свою идею о триумфаторстве. «А куда это всех нас заведет? «Холодная война» уже идет открыто. А что дальше? К сожалению, я уже не могу твердо сказать, что «холодная война» не приведет к «горячей». Боюсь, что они могут рискнуть», – предположил Горбачев, назвав тогда сложившуюся политическую ситуацию «острой».

Тогда же в интервью немецкому изданию Der Spiegel экс-президент СССР заявил, что в случае начала войны конфликт с Западом неизбежно перерастет в ядерное столкновение. «Мы не выживем в ближайшие годы, если у кого-нибудь сдадут нервы в этой крайне напряженной ситуации [кризиса на Украине]». Горбачев отмечал, что западные страны не должны вмешиваться в происходящее на Украине, добавив, что «Германия хочет вмешиваться повсюду» и «очевидно, в стране много людей, которые стремятся к созданию новой разделительной линии в Европе».

Москва, Светлана Антонова

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