Российский гостелеканал ищет русского «Джеймса Бонда» для британских спецслужб: есть вакансии с зарплатой 2,1 млн рублей

Служба британской контрразведки MI5 и Центр правительственной связи открыли набор кандидатов на вакансии, требующие знания русского языка и истории России. Об этом сообщил российский государственный телеканал «Вести».
Официальное сообщение в разделе вакансий на сайте Центра правительственной связи информирует, что знание русского языка может открыть кандидатам увлекательную карьеру в разведке, имея в виду, видимо, фильмы про Джеймса Бонда.
Кроме владения русским языком претенденты на должности в британских спецлужбах должны разбираться в политике, истории и культуре России.
Соискателям обещана заработная плата в размере 30,49 тысячи фунтов стерлингов, что в рублевом эквивалента составляет 2,1 млн.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 15.04.17
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