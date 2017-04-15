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Публикации за 15.04.17

Сошествие благодатного огня свершилось

Сошествие благодатного огня свершилось

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне Пасхи, произошло традиционное схождение благодатного огня. Очевидцами стали тысячи паломников из разных стран, в том числе из России. Ближе к полуночи российская делегация доставит огонь к патриаршему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя в Москве, передает «Интерфакс».

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. После схождения огня патриарх передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей – по возрасту Христа.

Схождение благодатного огня происходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в ходе специального богослужения. Одним из первых это событие описал русский монах Даниил, совершивший паломничество на Святую Землю в начале XII века.

Огонь сходит в возведенной в 1810 году часовне (кувуклии) над местом погребения Христа. Незадолго до Пасхи, которую в этом году христиане всего мира отмечают 16 апреля, была завершена первая за 200 лет реставрация Гроба Господня.

Иерусалим, Светлана Антонова

Иерусалим. Другие новости 15.04.17

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