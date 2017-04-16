Россию захлестнула «политическая эпидемия» / Эксперты раскрыли, чем опасна новая реальность

Публикации за 16.04.17

Новая реальность, с которой столкнулось все человечество, в том числе Россия, на данном этапе делает невозможным прогнозирование социологических и политических изменений, но очевидно ведет к появлению кризисов, и уже спровоцировала политические эпидемии. Ярким примером стали протестные акции, прошедшие недавно по всей России. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты на IV Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов.

Доктор психологических наук, директор Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А.С. Пушкина Александр Юрьев выразил уверенность, что потрясения на международной арене не закончились с выходом Великобритании из Евросоюза и избранием Дональда Трампа на должность президента США.

«Есть ощущение чего-то непредсказуемого, когда прогнозы, построенные на предыдущих методологических основаниях, не работают. Поэтому будут неожиданности, сравнимые с появлением Ельцина в России», – сказал Юрьев.

Он отметил, что сейчас нет инструментов, которые позволяли бы понять, что происходит в мире и стабилизировать ситуацию.

По мнению генерального директора ЦСП «Белый Дом», старшего научного сотрудника СПБГУ Инги Буриковой, новая реальность в России привела к появлению политических эпидемий.

«Люди не понимают, что происходит. Им не интересно, что будет дальше, они хотят понять, что происходит сейчас и почему. В результате снижается возможность адаптироваться к изменениям и люди ищут быстрый путь к счастью», – сказала Бурикова.

По ее мнению, на этом фоне у части населения страны сформировался синдром деморализации. «Он проявляется в низком уровне самооценке, чувстве безнадежности и беспомощности чувство страха, тревоги, страх, спутанность мышления. Яркое проявление синдрома деморализации – желание образа настоящего, а не будущего», – пояснила она.

В итоге общество начинает проицировать свое недовольство на власть, которое принимает форму политических эпидемий, обратила внимание эксперт.

«По сути, мы имеем дело с феноменом политических эпидемий. Митинги дальнобойщиков, митинги учителей, врачей, тех, кто выходил бороться против коррупции – это были разные социальные группы, разные темы, но противник у всех один – власть», – подчеркнула она.

Одним из способов решения этой проблемы Бурикова видит в предугадывании и определении «наиболее уязвимых факторов дестабилизации», по которым проходят самые резонансные споры.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.04.17

Сошествие благодатного огня свершилось. / Российский гостелеканал ищет русского «Джеймса Бонда» для британских спецслужб: есть вакансии с зарплатой 2,1 млн рублей. / Горбачев разглядел признаки новой «холодной войны», которая может превратиться в «горячую». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»