В Москве в пасхальных богослужениях приняли участие более миллиона человек

Публикации за 16.04.17

В минувшую субботу и в ночь на воскресенье в Москве в богослужениях и крестных ходах в честь Пасхи приняли участие свыше 1 млн человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила перс-служба столичного главка МВД.

Столичная полиция обеспечила охрану общественного порядка и безопасность граждан в полном объеме, чрезвычайных происшествий не допущено, говорится в сообщении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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