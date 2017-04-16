Публикации за 16.04.17

В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение в связи с резким изменением погодных условий. С 16:00 в столичном регионе и до утра понедельника, 17 преля, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные с порывистым ветром до 18 метров в секунду, а на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Об этом сообщили региональные управления МЧС.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды возможно ухудшение видимости (при осадках в ночные часы), затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, в т. ч. связанных с перевозкой опасных грузов.

В этих условиях возможно увеличение количества случаев травматизма населения, повреждение линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к заторам на дорогах и повреждению автотранспорта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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