Сербия закупит российские зенитные ракетные системы С-300

Публикации за 16.04.17

Сербия рассчитывает закупить российские зенитные ракетные системы С-300. Переговоры об этом уже были проведены с президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Вучич.

«По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко», – сказал Вучич, слова которого цитирует РИА «Новости».

В январе 2017 года глава минобороны Сербии Зоран Джорджевич говорил, что с Белоруссией планируется вести переговоры по С-300. Вучич последний раз с визитом в Минске был 26-27 января этого года, в Москве – 27 марта.

«У нас нет никаких договоренностей по этому вопросу. Но для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед», – уточнил также Вучич.

Белград, Анастасия Смирнова

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