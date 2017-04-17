В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков / Неделя в столичном регионе ожидается ненастная

Публикации за 17.04.17

В Москве за прошедшие сутки выпало почти 20% от месячной нормы осадков. Синоптики предупреждают, что непогода продержится в столичном регионе в течение всей недели.

Согласно данным метеостанции на ВДНХ, прирост осадков за последние 24 часа составил 8 мм при месячной норме в 44 мм, передает «Интерфакс».

По информации Гидрометцентра РФ, сегодня в Москве и Подмосковье ожидается сырая погода, максимальная температура воздуха в столице не поднимется выше отметки + 3 градуса.

Во вторник местами ожидается гололедица, переменная облачность, без осадков с повышением температуры до +5 градусов.

К концу недели температура незначительно будет подниматься и к пятнице достигнет +9, однако осадки – дождь, мокрый снег – продолжатся.

Метеорологи предупреждают, что неустойчивый характер погоды может стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей. В группе риска гипотоники, лица с нестабильным артериальным давлением, страдающие вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, перенесшие инфаркт или инсульт.

Неустойчивый геомагнитный фон, который может стать причиной головных болей, мигреней, снижения работоспособности, отмечают «Метеоновости».

Низкая температура воздуха и высокая влажность воздуха могут стать причиной обострений хронических заболеваний суставов и позвоночника, бронхов и легких.

Напомним, ранее Гидрометцентр РФ предупреждал, что в ближайшие дни, средняя температура будет отставать от климатической нормы примерно на 2-3 градуса.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.04.17

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