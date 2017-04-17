В Подмосковье полиция блокировала протестующих дальнобойщиков

Публикации за 17.04.17

Вблизи Москвы около торгового «Шоколад» в подмосковном Реутове дальнобойщики организовали стоянку, протестуя против системы «Платон». Сотрудники полиции уже потребовали от них покинуть место протеста. Об этом сообщил руководитель столичного отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудометкин.

Сообщается, что на стоянке возле ТЦ «Шоколад» на данный момент находится восемь автомобилей протестующих и вдвое больше автомобилей полиции.

«К нам приехали сотрудники органов, пытаются нас оттуда выдавить, мотивируют тем, что мы на частной территории. Нам сейчас пришлось уйти, возможно, будет встречаться с администрацией торгового центра и попробуем как-то договориться», – сообщил Рудометкин, слова которого цитирует телеканал «Дождь»

Напомним, акция дальнобойщиков в Реутове стала частью всероссийского протеста против системы «Платон», с помощью которой власти собирают деньги за проезд по федеральным трассам. В минувшую субботу тариф был повышен с 1 рубля 53 копеек до 1 рубля 90 копеек за один километр пути.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.04.17

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