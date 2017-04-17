В Подмосковье пьяный водитель на Porsche протаранил дерево

Публикации за 17.04.17

Сегодня утром в Подмосковье мужчина за рулем престижного спорткара марки Porsche протаранил дерево на одной из автомобильных дорог в Московской области, передает Рен-ТВ.

ДТП произошло недалеко от деревни Поречье в Можайском районе Подмосковья. Как сообщается, виновник аварии управлял спорткаром в нетрезвом состоянии, а в результате инцидента получил незначительные телесные повреждения.

Москва, Алексей Васильев

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