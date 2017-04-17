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Публикации за 17.04.17

Подмосковный питомник заподозрен в торговле больными животными

Подмосковный питомник заподозрен в торговле больными животными

Сотрудники одного из подмосковных питомников зарабатывают деньги на больных собаках, передает «», со ссылкой на местных жителей. По утверждению одной из семей, купившей щенка, им под видом здорового продали больного пса, лечение которого обошлось дороже начальной цены.

Щенка вельштерьера по кличке Джокер семья из Москвы нашла по объявлению в сети. Осенью прошлого года собаку забрали из питомника и привезли домой, после чего началась целая череда неожиданностей, связанных с заболеваниями животного, начиная от клещей и заканчивая отеком легкого и циститом.

Потом начался продолжительный период лечения – на все необходимое семье пришлось потратить около 30 тысяч рублей – это больше, чем стоила сама собака. Переговоры с представителями питомника не дали никаких результатов. Пришлось писать заявление в органы правопорядка и требовать компенсации лечения и передачи документов на пса.

В питомнике утверждают, что щенок был передан новым хозяевам совершенно здоровым.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.04.17

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