Убийца сотрудницы «Роснефти» и ее детей получил пожизненный срок

Публикации за 17.04.17

Московский областной суд на основании решения присяжных заседателей вынес приговор Дмитрию Колесникову, который обвинялся в убийстве сотрудницы компании «Роснефть» и ее детей в 2014 году. Как сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры, мужчина будет отбывать наказание пожизненно.

По данным следствия, совершить убийство обвиняемому предложила старшая дочь убитой. Девушка рассказала, что мать с помощью гадалок спровоцировала у нее прерывание беременности – ребенка она ждала именно от Колесникова. Жертва якобы была решительно настроена против их отношений.

Сама заказчица рассчитывала, что после убийства родственников получит богатое наследство. Однако всего через несколько дней после этого стражи порядка вышли на исполнителя убийства. Задержанный сразу во всем сознался, а заказчица сбежала в Таиланд. Но ее также задержали, и сейчас она находится в следственном изоляторе, суд над ней состоится немного позднее.

Как было установлено во время судебных разбирательств, дочь погибшей пообещала мужчине передать ему квартиру матери. Сообщники выбрали время, когда женщина останется сама с детьми дома. Обвиняемый ударил ее бутылкой по голове, а после задушил. Затем он напал на ее старшего сына, а после этого поджег дом, пытаясь избавиться от двоих маленьких детей, которые при пожаре задохнулись продуктами горения.

Москва, Алексей Васильев

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