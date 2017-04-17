Талая вода затопила поселок в «новой» Москве

Публикации за 17.04.17

Поселок в новой Москве находится в состоянии стихийного бедствия: участки местных жителей и поселковые улицы после дождя сразу же наполняются канализационными стоками и водой с крупной свалки, передает телеканал Рен-ТВ.

Причина проблем кроется в том, что вокруг поселка выросла свалка. По словам местных жителей, в течение нескольких лет грузовики сваливали здесь бытовые отходы, которые потом засыпались грунтом. Теперь поселок оказался на дне 8-метрового каньона из мусора и земли.

Местные жители направляют жалобы во все инстанции, однако департамент природопользования отвечает на них лишь тем, что, согласно документам, вода в этом месте задерживаться не должна. Возможно, ситуацией теперь заинтересуется прокуратура.

Москва, Алексей Васильев

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