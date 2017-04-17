ФАС и Google договорились: в мобильных устройствах с ОС Android начнется конкуренция

Публикации за 17.04.17

Сегодня в Арбитражном суде Московского округа мировым соглашением завершилось двухлетнее разбирательство между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и американской корпорацией Google. Стороны нашли механизм устранения последствий, ранее выявленных нарушений российского антимонопольного законодательства, и обеспечения конкуренции на рынках мобильных приложений, в первую очередь, мобильного поиска.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2015 года ФАС признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением).

Ведомство установило нарушение в действиях Google, которые приводили к запрету на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков в системе Android популярных гаджетах. В результате – из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений – предустановка – оказался полностью зарезервирован за Google.

Кроме того, как отмечает ФАС, нарушение выразилось в предоставлении контрагентам – производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в РФ, – магазина приложений Google Play на определенных условиях. К ним относятся обязательная предустановка вместе с Google Play ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google «по умолчанию».

Для восстановления конкуренции на рынке компании Google было выдано предписание об исключении из соглашений с производителями антиконкурентных требований, обеспечивающих эксклюзивность и приоритетность размещения приложений Google и ограничивающих установку приложений и сервисов других разработчиков.

Суды двух инстанций подтвердили законность актов антимонопольного органа и штраф в размере 438 067 400 рублей.

В пресс-службе антимонопольного ведомства уточнили, что именно Google обратилась в ФАС с предложением о заключении мирового соглашения. Согласно условиям этого договора, Google отказывается от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений (в том числе на главном экране по умолчанию), отказывается от стимулирования предустановки поиска Google в качестве единственного общего поискового сервиса, отказывается от применения в дальнейшем положений договоров, противоречащих условиям мирового соглашения, обязуется обеспечить права третьих лиц на включение их поисковых систем в окно выбора.

Для устройств, которые сейчас находятся в обращении на территории России, Google разработает активное «окно выбора» для браузера Chrome, которое при очередном обновлении предоставит пользователю возможность выбрать поисковую систему «по умолчанию».

В течение последующих нескольких месяцев для новых устройств, которые будут выпускаться, Google разработает новый виджет Chrome, который заменит стандартный поисковый виджет Google на главном экране. «Это позволит конечным пользователям устройств на базе ОС Android, содержащих пакет GMS, увидеть при первом запуске нового виджета «окно выбора», позволяющее установить в качестве поиска по умолчанию поиск ЯНДЕКС или поиск Google или иную поисковую систему тех разработчиков, которые заключат с Google коммерческое соглашение об их включении в окно выбора, – считает ФАС.

В ведомстве также отметили, что кроме восстановления условий для конкуренции на рынке мобильных приложений, реализация мирового соглашения позволит потребителям приобретать устройства, программное обеспечение которых будет максимально соответствовать их ожиданиям. Пользователь сможет в любое время изменить настройки и выбрать поисковую систему «по умолчанию», которая его устраивает.

При этом, как предполагается, Google никаким образом не будет ограничивать либо препятствовать предустановке приложений других разработчиков на пользовательские устройства.

Комментируя это решение, глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что «исполнение условий мирового соглашения будет являться эффективным механизмом обеспечения конкуренции между разработчиками мобильных приложений».

«Нам удалось найти баланс между необходимостью развития эко-системы Android и интересами сторонних разработчиков по продвижению своих мобильных приложений и сервисов на устройствах ОС «Андроид». Реализация соглашения окажет положительный эффект для рынка в целом, предоставив разработчикам дополнительные возможности по продвижению своих продуктов», – подчеркнул Артемьев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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