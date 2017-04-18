Березкин все-таки покупает РБК

Публикации за 18.04.17

Российский предприниматель, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин лично подтвердил, что планирует купить медиахолдинг РБК. Сделку осложняет только долг компании перед структурами бизнесмена Михаила Прохорова, передает Republic.

По словам предпринимателя, переговоры по покупке компании идут успешно и позиции сторон сближаются. Незакрытым остается лишь тема долгов РБК.

Березкин подчеркнул, что не планирует привлекать кредитные средства для покупки медиахолдинга и в то же время опроверг информацию о том, что он планирует продать операционную систему Sailfish «Ростелекому», чтобы найти деньги на покупку РБК, так как с этим активом ему «еще предстоит поработать».

Напомним, информация о том, что группа российского миллиардера Михаила Прохорова «ОНЭКСИМ» ведет переговоры о продаже РБК появилась 11 апреля. По некоторым данным сделка между Прохоровым и Березкиным может быть подписана уже к 1 мая.

Сообщалось, что Березкин может привлечь к управлению холдингом заместителя генерального директора группы «Румедиа» Алексея Абакумова.

По некоторым данным, Прохоров вынужден продать РБК из-за «мощного давления» со стороны первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных антикоррупционных митингах, которые прошли в марте, и хочет контролировать РБК. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не вмешивается в судьбу РБК. Переговоры о возможной продаже медиахолдинга – это личное дело частных собственников, добавил он.

Березкин – владелец и председатель совета директоров группы компаний ЕСН. Бизнесмену принадлежат нефтяные терминалы Уяр и Сковородино. Он также инвестирует в разработку операционной системы Sailfish и является акционером газеты Metro, совладельцем издательских домов «Комсомольская правда» и «РЖД-партнер».

Медиахолдинг РБК был основан в 1993 году. Он является крупнейшим из негосударственных в России. После кризиса 2008 года часть акций РБК перешла в собственность банков. После этого акционеры вели переговоры с «ОНЭКСИМ» о дополнительной эмиссии в 51% акций компании за $80 млн, половина которых пойдёт на покрытие долгов. В 2010 году сделка была совершена.

В апреле 2016 года в офисе группы «ОНЭКСИМ» были проведены обыски. Затем в РБК сменилось журналистское руководство. По данным СМИ, это могло быть связано с давлением Кремля на Прохорова из-за публикаций с международным расследованием-разоблачением близких родственников и окружения президента РФ Владимира Путина.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.04.17

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