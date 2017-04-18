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Публикации за 18.04.17

Березкин все-таки покупает РБК

Березкин все-таки покупает РБК

Российский предприниматель, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин лично подтвердил, что планирует купить медиахолдинг РБК. Сделку осложняет только долг компании перед структурами бизнесмена Михаила Прохорова, передает .

По словам предпринимателя, переговоры по покупке компании идут успешно и позиции сторон сближаются. Незакрытым остается лишь тема долгов РБК.

Березкин подчеркнул, что не планирует привлекать кредитные средства для покупки медиахолдинга и в то же время опроверг информацию о том, что он планирует продать операционную систему Sailfish «Ростелекому», чтобы найти деньги на покупку РБК, так как с этим активом ему «еще предстоит поработать».

Напомним, информация о том, что группа российского миллиардера Михаила Прохорова «ОНЭКСИМ» ведет переговоры о продаже РБК появилась 11 апреля. По некоторым данным сделка между Прохоровым и Березкиным может быть подписана уже к 1 мая.

Сообщалось, что Березкин может привлечь к управлению холдингом заместителя генерального директора группы «Румедиа» Алексея Абакумова.

По некоторым данным, Прохоров вынужден продать РБК из-за «мощного давления» со стороны первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных антикоррупционных митингах, которые прошли в марте, и хочет контролировать РБК. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не вмешивается в судьбу РБК. Переговоры о возможной продаже медиахолдинга – это личное дело частных собственников, добавил он.

Березкин – владелец и председатель совета директоров группы компаний ЕСН. Бизнесмену принадлежат нефтяные терминалы Уяр и Сковородино. Он также инвестирует в разработку операционной системы Sailfish и является акционером газеты Metro, совладельцем издательских домов «Комсомольская правда» и «РЖД-партнер».

Медиахолдинг РБК был основан в 1993 году. Он является крупнейшим из негосударственных в России. После кризиса 2008 года часть акций РБК перешла в собственность банков. После этого акционеры вели переговоры с «ОНЭКСИМ» о дополнительной эмиссии в 51% акций компании за $80 млн, половина которых пойдёт на покрытие долгов. В 2010 году сделка была совершена.

В апреле 2016 года в офисе группы «ОНЭКСИМ» были проведены обыски. Затем в РБК сменилось журналистское руководство. По данным СМИ, это могло быть связано с давлением Кремля на Прохорова из-за публикаций с международным расследованием-разоблачением близких родственников и окружения президента РФ Владимира Путина.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.04.17

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