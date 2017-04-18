В Подмосковье повысят меры безопасности к чемпионату мира по футболу

Публикации за 18.04.17

В Московской области будут усилены антитеррористические меры перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил глава регионального министерства физической культуры и спорта Роман Терюшков.

На данный момент в регионе разрабатываются планы безопасности и обеспечения дополнительной охраны на всех подмосковных тренировочных базах, на которых будут размещены команды-участницы футбольного чемпионата.

«Сейчас наша общая задача заключается в том, чтобы, вместе с сотрудниками правоохранительных органов, создать максимально комфортные и безопасные условия для пребывания в регионе не только команд-участниц соревнований, но и многочисленных туристов из разных стран», – сказал Терюшков.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.04.17

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