Медведев заверил Госдуму: налоги в 2017 году не вырастут

Публикации за 19.04.17

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заверил, что кабинет министров не планирует поднимать налоги в этом году. Об этом он заявил сегодня в Государственной думе, выступая с отчетом кабинета министров.

«Несколько лет назад было принято решение о стабильности налоговой системы. И в этом году налоги мы повышать не планируем. Просил бы депутатов нас в этом поддержать», – сказал Медведев.

В этой связи он обратил внимание на то, что изменения в этой сфере, которые были приняты в 2016 году, были направлены на улучшение их собираемости.

«Фактически, мораторий на увеличение налоговой нагрузки действует уже более 3 лет. Большинство изменений, которые мы принимали по сборам в 2016 – были направлены на улучшение их собираемости и на привлечение дополнительных доходов за счет увеличения их базы. За год налоговые поступления выросли на треть», – отметил премьер.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.04.17

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