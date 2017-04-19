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Публикации за 19.04.17

В Подмосковье задержаны тонны контрафактной одежды из Турции

В Подмосковье задержаны тонны контрафактной одежды из Турции

Сотрудники УЭБиПК при ГУ МВД по Подмосковью сумели задержать крупную партию контрафактной одежды турецкого происхождения, которая ввезена через аэропорт «Домодедово» пассажирскими авиарейсами, пишет «Новая газета».

Отмечается, что оперативники на основании данных, полученных от ФСБ, сумели отследить регулярный канал перевозок одежды от «Домодедово» к одному из складов на территории Дзержинского. В результате проведенного рейда стражи порядка выявили товарные партии брендовой одежды общим весом около полусотни тонн.

По информации источника, контрафактную одежду ввезли из Стамбула через город Гюмри (Армения). Впоследствии продукция доставлялась в Ереван, откуда по воздуху отправлялась в «Домодедово».

На данный момент в МВД рассматривается вопрос о возбуждении головного дела по факту незаконного использования товарных знаков и средств индивидуализации товаров.

Москва, Алексей Васильев

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