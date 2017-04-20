Синоптики прогнозируют Москве долгожданное потепление

Публикации за 20.04.17

В Москве в ближайшие дни прогнозируется долгожданное потепление, которое, впрочем, будет сопровождаться осадками. Как говорится в сообщении Гидрометцентра России, повышения температуры воздуха москвичи дождутся к началу новой недели.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 21 апреля, ожидаются небольшие осадки на северо-западе области. Ночью еще сохранятся отрицательные значения температуры, но днем потеплеет до +8.

В субботу, 22 апреля, ночью минимальная температура в Москве составит 0 градусов, в Подмосковье – до минус 2-х градусов. Днем возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем потеплеет: до 6…8 градусов в Москве, и 4…9 – по области.

В воскресенье, 23 апреля, местами также ожидаются небольшие осадки при порывистом ветре до 15-20 метров в секунду. Температура ночью та же, что и накануне, а вот днем будет на градус прохладнее: 5…7 – Москве и 4…9 – в Подмосковье.

Новая неделя начнется с небольшими осадками, и все-таки станет теплее. Ночами температура еще будет понижаться до -4…1 градуса, днем в понедельник до +11, во вторник – до +13.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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