Жители Подольска остались без воды

Публикации за 20.04.17

Подача холодной воды прекратилась в четыре многоквартирных дома подольского микрорайона «Климовск», причина проблем заключается в аварии, произошедшей на теплотрассе, передает РИАМО со ссылкой на сотрудницу МУП «СЕЗ».

Сообщается, что авария на теплотрассе в районе проезда Рябинового произошла еще накануне вечером, что стало причиной прекращения подачи холодной воды в 31-й, 38-й и 40-й дома на Школьной улице и 8-й дом на Красной улице в Климовске.

Сотрудники местного «Водоканала», как сообщает издание, уже приступили к устранению последствий аварии. По состоянию на сегодняшний полдень работы еще продолжались. Причем, информации о том, сколько времени у коммунальных служб займет исправление ситуации, пока нет.

Не исключено, что работы продлятся до завтрашнего утра.

Москва, Алексей Васильев

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