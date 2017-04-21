Против топ-менеджера «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве

Публикации за 21.04.17

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента строительства зданий и сооружений ПАО «Аэрофлот». Как сообщила пресс-служба ведомства, он подозревается в совершении крупного мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2014 года одна из энергетических компаний столицы обратилась с иском в Арбитражный суд о взыскании с ПАО «Аэрофлот» более 120 млн рублей в качестве оплаты за бездоговорное потребление электроэнергии в рамках договора купли-продажи, заключенного между ПАО «Аэрофлот» и ООО «ЭнергоХолдинг». По результатам его рассмотрения судом вынесено решение о полном удовлетворении требований истца.

Как считают следователи, учредитель ООО «ЭнергоХолдинг» и его генеральный директор, осознавая, что ПАО «Аэрофлот» может в порядке регресса взыскать указанную сумму с возглавляемой ими организации, вступили в преступный сговор, направленный на дачу взятки судье арбитражного апелляционного суда.

«Узнав об этом, директор департамента строительства зданий и сооружений ПАО «Аэрофлот» решил похитить эти средства. Он предложил злоумышленникам свою помощь в отмене решения Арбитражного суда путем передачи соответствующему судье взятки в размере 25 миллионов рублей. Однако, получив в мае-июне 2015 года в два этапа указанную сумму денег, похитил ее и обратил в свою пользу», – говорится в сообщении СКР.

Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина свою вину в инкриминируемом преступлении не признал. На время следствия в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.

В настоящее время следствием проводится работа по сбору необходимой доказательственной базы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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