Госдума «оживила» Ленина: КПРФ требует вмешательства Совета безопасности

Публикации за 21.04.17

В Государственной думе разгорелся громкий скандал вокруг захоронения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Раскол произошел даже в «Единой России». Фракция заставила своих депутатов отозвать подписи под законопроектом «О погребении и похоронном деле», который накануне был внесен в нижнюю палату парламента.

Резонансный законопроект, который разработали три депутата от ЛДПР и три депутата от «Единой России» предлагает пересмотреть процедуру перезахоронения исторических личностей. Его отдельная статья предусматривает, что в случаях, когда перезахоронить тело исторической личности намерены не его близкие родственники, потребуется создавать межведомственную комиссию при федеральном правительстве. Это напрямую касается и тела Ленина, которое с 1924 года покоится в Мавзолее на Красной площади, пишет «Коммерсантъ».

«Это ненормальная ситуация, когда мумия находится на центральной площади такой великой державы, как Россия», – заявил один из авторов законопроекта – депутат от ЛДПР Владимир Сысоев. Он пояснил, что комиссия будет принимать решения о сроках перезахоронения, процедуре и месте захоронения.

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев в этой связи отметил, что президиум фракции одобрил законопроект перед внесением. «Он (законопроект) полностью соответствует нашей политической программе», – подчеркнул он.

Между тем, эта инициатива не встретила поддержки в Госдуме. Против законопроекта выступила даже сама партия власти. ««Единая Россия» стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол. Ни с фракцией, ни тем более с партией коллеги не советовались. Эту инициативу мы не обсуждали. Это значит, что никаких перспектив она не имеет», – заявил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

После этого авторы законопроекта от «ЕР» – Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев – отозвали свои подписи.

КПРФ ожидаемо обрушились с критикой этого предложения, заявив, что идея «стара по сути» и отвлекает внимание людей от насущных проблем страны. «При Борисе Ельцине частые дискуссии о Мавзолее всегда предшествовали каким-то социально-экономическим и политическим катаклизмам. Теперь, похоже, она вновь должна отвлечь внимание общества от реально острых проблем», – отметил заместитель председателя ЦК КПРФ по идеологии Дмитрий Новиков.

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что законопроект о перезахоронении Ленина должны рассмотреть на Совете безопасности России, и назвал его вызовом для страны.

«Это вызов всем гражданам нашей страны независимо от партийной принадлежности. Мы рассматриваем это не просто как вызов общественности, мы рассматриваем как крупнейшую провокацию для всей российской государственности», – цитирует Зюганова «Интерфакс». Главный коммунист также добавил, что захоронение Ленина не приведет к стабильности и единению общества.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сегодня эту ситуацию, призвал депутатов от ЕР «руководствоваться позицией человека, который создал партию» и избегать радикализма в своих законодательных инициативах.

«Есть позиция морального лидера «Единой России» (президента РФ Владимира Путина), который неоднократно говорил об этом (о необходимости достижения консенсуса в обществе)», – подчеркнул Володин.

Заведующая кафедрой политической психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Шестопал также считает, что захоронение Ленина не станет «актом гражданского примирения».

«Никто не может предсказать, как отреагирует наша русская душа на захоронение Ленина. Будировать этот вопрос, когда общество размышляет о возможности третьей мировой войны – не лучший момент», – сказала она.

Тем не менее, авторы законопроекта кроме прочего обращают внимание и на финансовую составляющую проекта: содержание тела Ленина обходится бюджету в 15 млн рублей ежегодно. Кроме этого депутаты ссылаются на необходимость захоронения, исходя из социологических опросов, которые показывают, что большинство граждан за то, чтобы тело Ленина было захоронено.

По данным центра Superjob, опубликовавшего накануне результаты исследования, 81% населения действительно поддерживают идею захоронения Ленина, выступая против «идолопоклонничества». Согласно результатам опроса, поддерживают инициативу парламентариев – 86% респондентов. Многие мотивируют необходимость тем, что «эпоха коммунистов прошла».

Против выступают в основном мужчины и респонденты старше 45 лет – около 22%. С их точки зрения, захоронение приведет к тому, что молодежь забудет историю страны. «Мавзолей глубоко мифологичен. Ленин принес этой стране надежду на будущее. Это пример того, как человек перевернул судьбу народа»», – считают противники законопроекта.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, данные которого опубликованы сегодня, отношение к Мавзолею Ленина у граждан РФ по-прежнему неоднозначное: 39% причисляют его к туристическим объектам и относятся равнодушно, 18% – считают, что тело Ленина, как великого вождя, по праву находится в сердце страны. С другой стороны, 38% граждан соглашаются с тем мнением, что нахождение тела Ленина на Красной площади – неправильно и противоестественно.

«Разница в оценках отмечается и в отношении к предложению захоронить тело Ленина: большинство (63%) в целом согласно с тем, что это необходимо сделать, однако 32% считают нужным осуществить это немедленно (среди 25-34-летних – 40%), а 31% – выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог. Еще треть (31%) предлагает оставить все так, как есть сейчас (среди мужчин – 37%, среди 18-24-летних – 48%, среди жителей сел – 42%)», – отмечают социологи ВЦИОМ.

Москва, Мария Вяткина

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