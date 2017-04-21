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Публикации за 21.04.17

В Москве начинается сезон ремонта дорог: укладывать асфальт будут по ночам

В Москве начинается сезон ремонта дорог: укладывать асфальт будут по ночам

Предстоящей ночью в Москве начнется сезон ремонта дорог. Погода позволяет специалистам комплекса городского хозяйства приступить к замене асфальта на ключевых магистралях столицы, говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что сезон ремонта на магистралях, где истек гарантийный срок асфальтобетонного покрытия, продлится до середины октября.

Предполагается, что в первую очередь асфальт начнут менять на участках прямого хода и развязках МКАД. В их числе – пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов, Рязанским проспектом, а также участки внешней стороны кольцевой автодороги в районе четвертого – шестого километров, 74-76-го километров, 104-106-го километров.

Затем дорожники перейдут к объектам Третьего транспортного кольца и основным вылетным магистралям, а также другим улицам города.

В целом в Москве планируется обновить 18 млн квадратных метров дорожного полотна. На всех объектах запланирован полный цикл инженерных работ, включая замену бордюрного камня, ремонт люков, снятие существующего дорожного полотна с помощью холодного фрезерования, укладку нового асфальта и нанесение разметки.

В мэрии также отметили, что работы будут вестись по ночам с частичным ограничением движения транспорта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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