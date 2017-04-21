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Публикации за 21.04.17

Московские фонтаны заработают 29 апреля

Московские фонтаны заработают 29 апреля

Сезон фонтанов в Москве откроется 29 апреля. Об этом сообщил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, предприятие «Гормост» и префектуры завершают работу по текущему ремонту и подготовке к пуску городских фонтанов, передает «Интерфакс».

Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств. Среди самых популярных – на территории ВДНХ, однако в этом году они закрыты на реставрацию, которая, как ожидается, завершится к 2018 году.

Москва, Светлана Антонова

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