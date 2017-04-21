Житель Подмосковья обвиняется в надругательства над флагом РФ

Публикации за 21.04.17

Житель подмосковного Серпухова Никита Садков стал фигурантом уголовного дела о надругательстве над государственным флагом России. Как сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, ему уже предъявлены официальные обвинения по двум составам преступления, в том числе возбуждение ненависти и вражды (ст. 329 и ч. 1 ст. 282 УК РФ).

«Садков вину не признал в полном объеме. Считает, что его преследуют за убеждения, от которых он не собирается отрекаться», – сказал Динзе, слова которого цитирует «Интерфакс».

По версии следствия, 15 августа 2016 года Садков разместил в сообществе любителей развлечений «ЯПлакалъ» видеозапись «экстремистского характера, содержащую призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении русских». Также следствие считает, что 21 августа 2016 года он принес к стенам Кремля флаг РФ, облил его горючей жидкостью и поджег.

«Мой подзащитный считает, что своими высказываниями в интернете он борется за свободу слова и пытается вызвать людей в социальной сети на диалог. Также он утверждает, что созданное видео носило шутливый характер, однако он не размещал его в сообществе», – отметил адвокат обвиняемого.

Москва, Светлана Антонова

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