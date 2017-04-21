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Публикации за 21.04.17

Банда мигрантов в Подмосковье похитила цветмет на 5 млн рублей

Банда мигрантов в Подмосковье похитила цветмет на 5 млн рублей

В Московской области пресечена деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в серии нападений на склады строительных организаций региона с целью хищения цветных металлов. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным полиции, преступники искали объекты с минимальным уровнем защиты для последующих нападений. Охранникам злоумышленники угрожали оружием, обездвиживали их, а после применяли спецсредства для хищения цветных металлов. Похищенное грабители впоследствии сбывали в специализированные пункты приема.

Во время одного из таких ограблений, которое произошло на территории Мытищ в январе, пожилой охранник получил сердечный приступ и скончался. Тогда бандиты сумели похитить катушки с кабелем общей стоимостью 5 млн рублей.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела задержаны четверо подозреваемых – все они являются выходцами из республик Закавказья и Средней Азии в возрасте 21-35 лет. На время следствия подозреваемые помещены под стражу.

В полиции считают, что фигуранты могут быть причастны более чем к пяти эпизодам противоправной деятельности.

Москва, Алексей Васильев

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