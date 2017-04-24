В Москве оппозиционеры готовят акцию на Болотной площади

Публикации за 24.04.17

В Москве оппозиционеры направили в столичное правительство заявку на проведение 6 мая массовой протестной акции на Болотной площади, которая призвана напомнить о разгоне митинга, завершившегося массовыми задержаниями и многочисленными уголовными делами.

Как говорится в заявке на проведение акции, целью является привлечь внимание общественности, руководства Москвы и страны к недопустимости пренебрежения основами конституционного строя, правами и свободами человека и гражданина, а также выразить свое мнение по актуальным проблемам современной России.

Организаторы акции рассчитывают провести шествие от Большой Якиманки до Болотной площади, где предполагается митинг с участием до 10 тысяч человек. В то же время оппозиционеры готовы рассмотреть и другие варианты маршрута, который, впрочем, по их мнению, должен завершаться именно на Болотной площади.

Как отметил один из организаторов планируемой демонстрации Александр Рыклин, пять лет назад полиция разогнала мирную демонстрацию, а позже власти развернули кампанию репрессий против многих ее участников. Пятеро из них до сих пор лишены свободы.

«С тех пор мы выходим каждое 6-ое мая. Выйдем и на этот раз. Как видите, все формальности соблюдены. До встречи на Болотной!» – добавил он.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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