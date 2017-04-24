Несколько районов Подмосковья попали в клещевой «черный список»

Публикации за 24.04.17

В этом году в Московской области из-за раннего прихода весны и потепления клещевой сезон начался примерно на три недели раньше обычного. По состоянию на 20 апреля, в 41 и 53 муниципальных образований Подмосковья было зафиксировано 172 случая присасывания клещей, из них 46 – к детям.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, ситуация несколько лучше, чем в прошлом году, когда в этот период было зарегистрировано 186 случаев укусов клещей.

Тем не менее, как отмечает Роспотребнадзор, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в девяти муниципалитетах. Лидером по количеству зафиксированных случаев является Ногинский район с 12 случаями присасывания, далее следуют Орехово-Зуевский район (11), Коломенский район (10), Балашихинский и Раменский районы с городским округом Орехово-Зуево (по 9), а также Шатурский, Люберецкий и Павлово-Посадский районы (по 8).

Результаты лабораторных анализов 160 клещей, в том числе 27 клещей, присосавшихся к гражданам в Московской области, не выявили в них возбудителей вирусного энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза или моноцитарного эрлихиоза. Лишь в трех случаях были выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

Москва, Алексей Васильев

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